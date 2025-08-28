Festival de rock movimenta Pedreira neste fim de semana

A Prefeitura de Pedreira promove nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o 3º Encontro de Moto Clubes e Festival de Rock de Pedreira, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, localizado na Rua Maria Angi Sarkis, Parque Industrial, com muitas atrações.

O evento também estará comemorando o 15º Aniversário do Moto Clube “Pé Estradeiro” de Pedreira. Na sexta-feira, dia 29, a programação terá início às 17h15, no sábado, 30 de agosto, as atividades acontecerão das 11h45 à 1h30, no domingo, dia 31, acontecerá o encerramento com Café da Manhã e Show de Rock Acústico.

Entre as atrações, destaque para Área de Camping com Chuveiros, Entrega de Troféus, Stands de Vendas, Praça de Alimentação e amplo espaço para Estacionamento.

Os shows serão os seguintes, na sexta-feira, dia 29, 17h15 – Banda Soul Reaver; 19 horas – Tempestade (Legião Tribute); 20h45 – Águas Claras e às 22h30 – Banda Sete Galo. No sábado, dia 30, às 11h45 – Vintage 67; 13h30 – Aslan Pop (Rock e Especial Coldplay); 15h15 – Progressão; 17 horas – Guns Cover Brasil; 18h45 – Banda Tarantinos (Tributo Iron Maiden; 20h30 – Lagartos; 22h15 – Banda Suzy Kill (Creedence Clearwater Cover) 0 hora – Reprise Inédita.

No domingo, 31 de agosto, encerrando a programação, às 10 horas, apresentação de Kiko e Mônica com Rock Clássico Acústico

A entrada para os não coletados (não pertencem a nenhum Moto Clube) será R$ 15,00 ou 2 (dois) quilos de Alimento não Perecível ou 1 (um) pacote de Fralda Geriátrica (M, G, GG). Para os Coletados (participam de algum Moto Clube) será R$ 10,00 ou 2 (dois) quilos de Alimento não Perecível ou 1 (um) pacote de Fralda Geriátrica (M, G, GG). A arrecadação dos alimentos e fraldas será destinada ao Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”.