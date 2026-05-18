Festival de Teatro de Mogi Guaçu inicia programação a partir desta terça-feira

O 15º Festival de Teatro de Mogi Guaçu começa nesta terça-feira, 19 de maio, e promete movimentar a cena cultural da cidade até o dia 28 de maio. O evento vai reunir grupos de cinco cidades, trazendo para o público uma programação variada e gratuita, sempre às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Com entrada gratuita, o Festival de Teatro de Mogi Guaçu se firma como um dos principais eventos culturais da região. Os ingressos podem ser retirados pelo link: megabilheteria.com.

“A iniciativa oferecerá para o público a oportunidade de prestigiar produções de qualidade e celebrar o talento de artistas locais e convidados, fortalecendo o intercâmbio cultural entre diferentes cidades”, comentou o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin.

Programação

A abertura será nesta terça-feira, 19 de maio, com o espetáculo Translúcido (Itapira). Na quarta-feira, 20 de maio, será apresentada a peça Memórias de um Povo Estrangeiro (Vinhedo). A programação prossegue na segunda-feira, 25 de maio, com A Mandrágora (São José dos Campos), e, na terça-feira, 26 de maio, com Passado Presente Zenturo (São Paulo).

Já na quarta-feira, 27 de maio, o público poderá assistir à montagem A Cantora Careca (Salto) e, encerrando a programação, na quinta-feira, 28 de maio, com a peça Há Vagas para Moças de Fino Trato (São Paulo).

A cerimônia de premiação será no dia 29 de maio, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no 2º piso do Centro Cultural. O grupo vencedor receberá R$ 3 mil e troféu. O segundo colocado será premiado com R$ 2 mil e troféu, enquanto o terceiro lugar ganhará R$ 1 mil e troféu. Já as companhias classificadas entre a quarta e a sexta colocação receberão R$ 750 cada, além de certificado de participação.