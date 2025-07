Festival Gastronômico vai até 31 de julho em Artur Nogueira

Evento reúne pratos inspirados na culinária mineira, com valores fixos e cardápio disponível online

Ainda dá tempo de saborear as delícias do 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira, que segue até o dia 31 de julho. Com o tema “Eita Trem Bão”, a edição deste ano presta uma homenagem especial à tradicional culinária mineira e reúne bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias da cidade.

Os pratos criados especialmente para o festival estão disponíveis nas seguintes categorias: sobremesa, prato feito, pizza, porção e petisco, quitute, comida japonesa e hambúrguer, com valores fixos entre R$ 14,90 e R$ 74,90, conforme a categoria.

Para conferir o cardápio completo, a rota dos estabelecimentos participantes, os preços e os detalhes de cada prato, basta acessar o site oficial do evento: agenciammais.com.br/festivalgastronomico.

Promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, o festival tem como objetivo valorizar o comércio local, movimentar a economia e proporcionar experiências gastronômicas inesquecíveis à população.

Segundo o prefeito Lucas Sia (PL), o evento já se tornou tradição no município e vem ganhando força a cada edição. “Conseguimos fortalecer os empreendedores, dar visibilidade aos estabelecimentos e oferecer um verdadeiro tour de sabores para todos os moradores”, destaca.

A secretária da pasta, Tatiane Gibertoni, reforça que o festival é uma forma democrática de levar sabor e cultura para todos. “O público pode saborear os pratos diretamente nos estabelecimentos, ou ainda optar por delivery e drive-thru”, explica.

O 5º Festival Gastronômico conta com patrocínio do Supermercado Vizinho e da Netaki.