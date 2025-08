Festival que celebra milho, chocolate e morango agita Campinas-SP no fim de semana do Dia dos Pais

Evento acontece de 8 a 10 de agosto, entre sexta-feira e domingo, na Praça Arautos da Paz com entrada gratuita; programação traz shows ao vivo, gastronomia e bingos solidários com renda revertida para obras sociais da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

A cidade de Campinas se prepara para receber um dos eventos mais saborosos e solidários do ano: de 8 a 10 de agosto, final de semana do Dia dos Pais, a tradicional Praça Arautos da Paz será palco do 1º Festival do Milho Verde em conjunto com o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”. Com entrada gratuita e mais de 50 expositores, o evento une gastronomia típica, cultura popular, música ao vivo e solidariedade em uma programação diversa para toda a família.

O festival funcionará nesta sexta-feira das 17h às 22h, e no sábado e domingo das 11h às 22h, oferecendo ao público uma viagem sensorial por dois ingredientes icônicos da culinária brasileira: o milho verde, base de inúmeras receitas tradicionais, e o morango, estrela da temporada que ganha destaque em sobremesas criativas e recheadas de chocolate.

A realização é da Elo Produções que realiza importantes eventos culturais como o premiado Festival Sabores da Terra e a Festa Italiana – Viva La Nostra Gente, com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Culinária típica e sabores afetivos

No Festival do Milho Verde, o protagonista é um dos alimentos mais simbólicos da cultura brasileira, com raízes indígenas e presença marcante nas festas populares e no dia a dia do brasileiro. No cardápio, o público encontrará pamonha, curau, bolo de milho, cuscuz, milho cozido e assado, angu, pastel de milho, lanches, tortas, pipoca, sucos, sorvetes e mais.

Já no Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango”, o morango se une ao chocolate em uma explosão de sabores que vai do clássico ao gourmet. Diferentes versões do Morango do amor que é uma febre nacional, espetinhos cobertos, brigadeiros, trufas, fondues, bolos recheados e milkshakes fazem parte da tentadora seleção.

Além das opções doces e salgadas com alameda típica e variada, o evento contará com cervejas artesanais, sucos naturais, uma ampla área kids, mais de 600m2 de área coberta e 1000 lugares sentados, garantindo conforto e diversão para todas as idades.

Shows ao vivo e atrações culturais

A programação artística inclui 10 atrações com shows ao vivo, destaque para nomes como a banda de forró Maria Lua, o espetáculo Queen Music Tribute, e o emocionante Legião Urbana Cover, entre outras atrações regionais que animarão o público com ritmos variados e performances de qualidade.

Compromisso social: consumir também é ajudar

Mais do que uma grande festa, o evento cumpre um importante papel social: parte da renda arrecadada com a venda do chopp será revertida para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que atende famílias em situação de vulnerabilidade na região.

Durante a programação, também serão realizados dois bingos solidários, com 100% da renda destinada à paróquia, reforçando o caráter comunitário e solidário do festival.

Uma celebração da cultura brasileira

“O milho verde e o morango com chocolate são mais do que alimentos — são símbolos da nossa identidade afetiva e cultural. Reunir esses elementos em um único evento, com música, diversão e solidariedade, é uma forma de celebrar o Brasil em sua essência, promovendo encontros e boas ações”, destaca Renata Tannuri Meneghetti, CEO da Elo Produções.

Com expectativa de receber milhares de visitantes, o evento promete entrar para o calendário oficial da cidade, valorizando a gastronomia, a cultura popular e a responsabilidade social.

O evento conta com o patrocínio da Casa D`Itália. GM7, Acquíssima, Castelo Alimentos e Cervejaria Campinas.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (8)

19h – Abertura com a benção do Padre Matheus Paróquia Nossa Sra. De Lourdes

20h – Banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover

Sábado (9)

13h – Gincana com Koringa

15h – Roda de Samba com Fabinho Azevedo e Galo de Briga

18h – Bingo Solidário em prol da Paróquia Nossa Sra. de Lourdes

20h – Show especial com Forró Maria Lua

Domingo (10)

12h – Desafio Musical com Koringa

13h – Camila Morais & Raquel

15h – Rafa e Bordotti

18h – Bingo Solidário em prol da Paróquia Nossa Sra. de Lourdes

20h – Grande show com Queen Music Tribute

SERVIÇO

1º Festival do Milho Verde + Festival Eu Amo Chocolate – Edição Morango

8 a 10 de agosto de 2025

Sexta-feira: 17h às 22h | Sábado e Domingo: 11h às 22h

Praça Arautos da Paz – Campinas/SP

Entrada gratuita

10 shows ao vivo

Área kids

Gastronomia típica

Ação social

Informações para imprensa:

Elo Produções & Eventos – (19) 99733-1398 – @eloproducoes