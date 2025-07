Figueirense conquista o título do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025

A equipe do Figueirense é a grande campeã da 21ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse. A final foi disputada neste sábado, dia 26 de julho, no Estádio Municipal José Ferreira Neto, e terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Rincão.

Após três meses de competição, com dezenas de jogos e a participação de atletas de diversos bairros da cidade, o campeonato chegou ao fim em grande estilo, com uma partida disputada e marcada pelo espírito esportivo.

Presente na final, o prefeito Ricardo Cortez parabenizou todos os envolvidos. “Foi um campeonato muito bem organizado e bonito de ver. Parabéns ao Figueirense pela conquista, ao Rincão pela campanha até a final, e a cada atleta que entrou em campo durante esses meses. Sem o esforço de vocês, nada disso seria possível. Nosso agradecimento também ao Departamento de Esportes e toda equipe que fez esse evento acontecer.”

O Campeonato Municipal de Futebol Amador segue sendo uma importante ferramenta de valorização dos talentos locais e integração entre a comunidade possense. Em agosto, começa o Campeonato Municipal de Futsal.