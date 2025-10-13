Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Cosmópolis após denúncia anônima

Na ação, foram apreendidas mais de 300 porções de cocaína, maconha, simulacro de arma, balança de precisão e materiais para embalo

No sábado (11), a equipe de Força Tática do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior prendeu um homem por tráfico de drogas no município de Cosmópolis. A ocorrência foi registrada por volta das 19h na Rua Emílio Baloni, após denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe deslocou-se até o endereço indicado e abordou dois indivíduos em frente à residência. Durante a ação, uma mulher saiu do imóvel e outros dois homens tentaram fechar o portão, mas foram prontamente contidos pelos policiais.

Durante a averiguação no local, os agentes localizaram uma mochila com diversos eppendorfs vazios, além de porções de maconha sobre uma cama, visíveis pela janela de um dos quartos. O indivíduo identificado como J.H.S., de 24 anos, declarou ser o responsável pelas drogas e autorizou a entrada da equipe no imóvel.

No total, foram apreendidos:

334 pinos de cocaína (222 g)

04 buchas de maconha (10 g)

R$ 107,00 em dinheiro

01 simulacro de pistola

01 balança de precisão

04 aparelhos celulares

Materiais para embalo de drogas, como rolo de plástico filme, sacos plásticos e faca com resquícios de entorpecente

1.000 eppendorfs vazios

Diante dos fatos, J.H.S. foi conduzido ao Plantão Policial de Cosmópolis, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência contou com o apoio da equipe CGP III da Polícia Militar.