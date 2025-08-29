Forças de Amparo atuam no controle de queimada na região de Duas Pontes

Forças de Amparo atuam no controle de queimada na região de Duas Pontes

Ação conjunta mobilizou Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, empresas e equipamentos agrícolas

Uma ação integrada realizada no município de Amparo controlou uma queimada de grandes proporções em área rural na região de Duas Pontes, nas proximidades da Barragem. A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Corpo de Bombeiros de Amparo e Pedreira, além da brigada de incêndio da Química Amparo e da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz.

Para conter o avanço do fogo, foram utilizados cinco caminhões-pipa, tratores e máquinas agrícolas, que realizaram o preparo de aceiros entre duas propriedades particulares, com apoio direto de colaboradores locais. A rápida resposta das equipes evitou danos maiores à vegetação e às áreas produtivas próximas.

A Defesa Civil de Amparo reforça que permanece em estado de alerta quanto às queimadas, especialmente neste período de estiagem. A população pode colaborar denunciando ocorrências por meio dos telefones 199 ou 153, ou ainda pelo site oficial da Prefeitura: www.amparo.sp.gov.br.

