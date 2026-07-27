Formação sobre desenvolvimento socioemocional reúne profissionais da Educação Infantil em Artur Nogueira

Cerca de 190 gestores, professores, educadoras e ADIs participaram da capacitação promovida pelo Projeto Movimento Abraçar

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, promoveu nos dias 6, 16 e 17 de julho mais uma etapa da Formação Continuada do Projeto Movimento Abraçar. Aproximadamente 190 profissionais da Educação Infantil, entre gestores, professores, educadoras e agentes de desenvolvimento infantil (ADIs) das EMEIs, CEMEIs e creches do município, participaram da capacitação.

O Projeto Movimento Abraçar é uma metodologia pedagógica complementar à Educação Infantil, instituída pela Lei Municipal nº 3.639, de 18 de janeiro de 2023, e tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento das crianças por meio da vivência de valores humanos, como amor, paz, verdade, ação correta e não violência.

A formação foi conduzida pelas psicólogas Crislaine Matheus e Andrea Cristiane Prequero, contando também com a participação especial de Maria Aparecida Aranha no encontro realizado em 6 de julho.

Durante a programação, os profissionais participaram de atividades voltadas à regulação emocional, escuta ativa, coordenação motora, imaginação, linguagem e criatividade, além de oficinas de contação de histórias e momentos de reflexão sobre as experiências desenvolvidas nas unidades escolares.

A iniciativa reforçou a importância da primeira infância no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, contribuindo para o fortalecimento das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede municipal.

Além das formações realizadas durante o período letivo, uma nova capacitação também foi promovida durante o recesso escolar, ampliando a participação dos profissionais e fortalecendo o compromisso com a formação continuada da equipe da Educação Infantil.