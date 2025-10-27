Fotógrafo Bob Wolfenson é destaque da programação do Festival Amparo em Foco

Crédito: Reginaldo Leme

Profissional reconhecido no Brasil e América Latina graças a trajetória marcante de mais de 50 anos participa de palestra e ainda lança sua mais recente obra “Exteriores” durante festival de fotografia em Amparo-SP

A presença do fotógrafo Bob Wolfenson é um dos destaques do 9º Festival de Fotografia Amparo em Foco. O profissional tem seu nome reconhecido no Brasil e América Latina graças à trajetória marcante de mais de 50 anos. O Amparo em Foco 2025 acontece entre os dias 5 e 9 de novembro, de quarta-feira a domingo, com exposições, oficinas, palestras, lançamentos de livros, passeios fotográficos e visitas guiadas. A programação completa está disponível no site www.amparoemfoco.com.br e no Instagram @amparoemfoco.

Durante a passagem por Amparo, cidade sede do festival a 130km de São Paulo e a 68km de Campinas, na região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista, Bob Wolfenson participa de uma palestra no sábado, dia 8 de novembro, às 19h30.

Logo em seguida, o conceituado fotógrafo lança o livro “Exteriores”. Sua mais recente obra propõe uma reflexão sobre o tempo, a memória e a solidão urbana. As duas atividades acontecem na sede do Cine Foto Clube, no centro de Amparo, e são abertas ao público sem a necessidade de inscrições antecipadas.

“Exteriores” é o resultado de mais de cinco décadas de viagens feitas por Bob Wolfenson pelo mundo. Em suas páginas é possível perceber a diversidade humana que revela corpos em movimento, expressões passageiras e instantes únicos flagrados nas ruas de diferentes cidades do planeta.

SOBRE BOB WOLFENSON

Bob Wolfenson, natural de São Paulo, iniciou a carreira aos 16 anos como assistente na Editora Abril, sob a direção de Chico Albuquerque. Depois passou atuar como freelancer com publicações em revistas técnicas na própria Editora Abril. Em 78 abriu seu primeiro estúdio e quatro anos depois mudou-se para Nova Iorque, onde trabalhou como assistente do fotógrafo Bill King.

Ao retornar ao Brasil, mudou o rumo da carreira e passou a fazer editoriais para diferentes revistas, como Vogue, Playboy e Elle. A exposição “Jardim da Luz”, em 1996, no Museu de Arte de São Paulo, o consagrou como fotógrafo. Bob Wolfenson também é conhecido por trabalhos e prêmios na área da moda.

Entre os prêmios destacam-se os de melhor fotógrafo de moda (2008-2009) e melhor fotógrafo de publicidade, outorgado pelo evento O Melhor da Fotografia no Brasil, que reúne apenas curadores, fotógrafos e pesquisadores da área. Bob Wolfenson ainda tem o primeiro prêmio da Fundação Conrado Wessel, com a melhor foto publicitária de 2003.

Em sua extensa carreira, o profissional fotografou centenas de personalidades, como Sônia Braga, Fernanda Montenegro, Gisele Bündchen, Vera Fischer, Naomi Campbell, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Jô Soares, Oscar Niemayer, entre outros.

Suas obras integram acervos de instituições importantes do Brasil e do exterior, como o Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Galeria Nacional de Arte Zacheta em Varsóvia, na Polônia. Além disso, sua carreira é destacada por exposições marcantes, como Antifachada – Encadernação Dourada (2004), Retratos (2008), além da mostra que abriu caminho para o sucesso, Jardim da Luz, de 1996.

AMPARO EM FOCO TRAZ PROGRAMAÇÃO EXTENSA EM DIFERENTES PONTOS

Considerado um dos mais importantes festivais de fotografia do Estado de São Paulo, o Amparo em Foco conta na edição 2025 com 27 atividades, sendo 13 exposições. Como novidade, a organização estendeu as atrações para diferentes locais da cidade. A sede do Cine Foto Clube, espaço de artes versátil e acessível no centro de Amparo, será o ponto principal do festival.

Além dele, as atrações acontecem na Praça da Matriz, Ladeira das Artes, Mercado Municipal, todos no Centro Histórico e Fazenda Atalaia. O Sítio Duas Cachoeiras também faz parte do roteiro de visitas.

O Cine Foto Clube recebe as exposições “Reflexos Fractais”, de Jaqueline Artess, “Fotografia de rua com Alma Brasileira”, do Coletivo Rua Brasil” e “Paralelas”, do Coletivo Elas. Já a Praça da Matriz é sede das exposições “Trabalho” e “Ensaio”, com trabalhos selecionados por meio de convocatórias, que poderão ser vistos por 24h.

Além delas, a praça é cenário para a mostra “Primeiro Quarteirão”, que reúne retratos dos trabalhadores e comerciantes da histórica rua Treze de Maio, uma das principais de Amparo, sob a ótica dos integrantes do Cine Foto Clube. A ideia é homenagear as pessoas que simbolizam o dia a dia pulsante do agitado quarteirão da cidade interiorana.

Já o revitalizado Mercado Municipal recebe a exposição “Mestres da Vanguarda”, com curadoria de Reginaldo Leme, e a 2ª Mostra de Fotografias e a 2ª Mostra de Desenhos, com trabalhos de alunos do Cine Foto Clube.

A Ladeira das Artes tem como atração o democrático Varal Fotográfico, com imagens de todas as pessoas que enviaram fotografias durante o período de inscrições, e a exposição “Entre Atos”, do coletivo Photo Street São Paulo. As duas mostras também podem ser visitadas durante 24h.

Para fechar, a Fazenda Atalaia serve de palco para a exposição “Naturalmente”. Nela, o fotógrafo e professor Tiago Degaspari apresenta imagens de espécies emblemáticas como o lobo-guará e a onça parda, além de aves fotografadas em sua plenitude.

A programação do 9º Festival de Amparo em Foco vai muito além de exposições. Entre os destaques está a oficina “Fotografia de Monóculus”, no sábado, dia 8 de outubro, das 9h30 às 12h e das 14h às 16h. Alex Gimenes e Renan Nakano relembram a nostalgia do objeto.

A observação e fotografia de aves também estão de volta ao festival. Na manhã de domingo, dia 9 de outubro, às 6h, o fotógrafo Tiago Degaspari conduz a atividade que é sua especialidade. O público poderá ver e fotografar aves que habitam o Sítio Duas Cachoeiras. As vagas são limitadas com inscrições por ordem de chegada. A programação do domingo (9) ainda prevê um passeio rural pela centenária Fazenda Atalaia, a partir das 9h.

SOBRE O FESTIVAL AMPARO EM FOCO

O projeto Amparo em Foco é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, através do Ministério da Cultura e tem como patrocinadora oficial a empresa Rousselot Gelatinas do Brasil. O festival é uma realização da Mogiana Produções Culturais e conta com apoio cultural do Cine Foto Clube de Amparo.

Serviço

9º Festival de Fotografia Amparo em Foco 2025

Locais: Cine Foto Clube de Amparo, Praça Monsenhor João Baptista Lisboa (Praça da Matriz), Ladeira das Artes, Mercado Municipal, Fazenda Atalaia, Sítio Duas Cachoeiras

Quando: 5 a 9 de novembro, quarta-feira a domingo

Entrada: Gratuita

Programação: www.amparoemfoco.com.br

Instagram: @amparoemfoco