Franco Montoro oferece 360 vagas de graduação para cinco cursos noturnos; inscrições para o Vestibular 2026 já estão abertas

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Vestibular 2026 para cinco cursos de graduação no período noturno sendo: Administração, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Química e Psicologia. O edital completo do processo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 3 de outubro, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzE5NTgz, entre as páginas 62 e 66.

As inscrições serão realizadas até às 12h do dia 28 de novembro, uma sexta-feira, e o cadastramento do candidato deve ser feito, única e exclusivamente, pelo link: www.francomontoro.com.br. E para registro de inscrição, o candidato ou seu representante legal tem que preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da faculdade.

O objetivo desse processo seletivo é o recrutamento, seleção e a classificação de candidatos à matrícula nos cinco cursos de graduação mantidos pela Franco Montoro para o primeiro semestre do ano letivo de 2026. No total, são oferecidas 360 vagas, sendo: Administração (120 vagas), Ciência da Computação (60 vagas), Enfermagem (60 vagas), Engenharia Química (60 vagas) e Psicologia (60 vagas).

Os selecionados serão conhecidos por meio de uma prova, que será realizada em fase única no sábado, 29 de novembro, das 9h às 12h, no Campus Central da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, com sede na Fundação Educacional Guaçuana (FEG), localizado na Rua Hugo Panciera, 386, no Imóvel Pedregulhal.

A prova será formada por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais (química, física e biologia), além de uma redação com tema ainda a ser definido. A admissão aos cursos da instituição será feita mediante classificação no presente processo seletivo, com aproveitamento de candidatos classificados até o limite das vagas fixadas para cada curso.

Os candidatos deverão apresentar-se com uma hora de antecedência ao local, munidos do documento original de identidade, caneta esferográfica preta ou azul e serão vetados o porte e o uso de qualquer outro aparelho, instrumento ou fonte de consulta.

O resultado será divulgado a partir das 13h do dia 3 de dezembro pelo site: www.francomontoro.com.br e pelo Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu.