FREE PLAY/SEJEL SOMA OITO MEDALHAS EM TORNEIO REGIONAL EM JUNDIAÍ

Piscina do Bolão sediou competição que reuniu 26 clubes e contou com dois ouros, quatro pratas e dois bronzes dos atletas da equipe mogimiriana

A Free Play/Sejel participou, no sábado (11), do Torneio Regional Juvenil a Sênior, realizado na piscina do Bolão – Complexo Aquático “Devanir Wanderlei Penteado Jr.”, em Jundiaí-SP. A competição, promovida pela 2ª Região da FAP, reuniu 26 clubes e 233 atletas. Ao todo, o time somou oito medalhas, sendo 2 ouros, 4 pratas e 2 bronzes, além de diversas finais.

Destaque da equipe, Ana Clara Brito Vidolin, da categoria juvenil 2, conquistou dois ouros nos 50 metros costas e 50 metros borboleta, além de duas pratas nos 100 metros costas e 200 metros borboleta e um bronze nos 100 metros borboleta. Na mesma categoria, Caio Scapim Bovolenta teve como melhores resultados o 5º lugar nos 100 metros costas, além de 6º nos 200 metros costas, 7º nos 50 metros costas e 11º nos 50 e 100 metros livre.

Na categoria juvenil 1, Eduardo Davi Longhi garantiu duas medalhas de prata nos 400 metros livre e 200 metros borboleta, além de um 5º lugar nos 200 metros livre, 7º nos 100 metros borboleta e 11º nos 100 metros livre. Também na categoria, Vitória Barros Alveno conquistou um bronze nos 200 metros peito, além de um 4º lugar nos 400 metros livre e 100 metros peito, 5º nos 50 metros peito e 10º nos 100 metros livre. Leonardo Yuji Trindade Gomes teve como melhor marca o 6º lugar nos 50 metros costas, seguido por 14º nos 100 metros costas, 15º nos 200 metros livre e 24º nos 100 metros livre. Já Gabriel Rodrigues Alexandrini Previdele registrou 13º lugar nos 100 metros costas, 15º nos 100 metros peito, 19º nos 50 metros livre e 23º nos 100 metros livre.

O coordenador técnico Ricardo Antonio Martiniano destacou o desempenho da equipe. “Foi uma competição importante dentro do nosso planejamento, com bons resultados e evolução dos atletas em relação às suas marcas, com vários nadando para os melhores tempos da vida, algo que almejamos tanto na preparação. Seguimos firmes na busca por índices e crescimento ao longo da temporada”, avaliou.

O compromisso da Academia Free Play Sports com o desenvolvimento desses talentosos atletas é apoiado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), uma parceira e patrocinadora importante do projeto, além de empresas locais como Ótica Líder, Sucos Alvora-da, Macaúbas Eco Restaurante, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV Peças e Manuten-ções de Equipamentos e RS4, além da parceria com o Clube Mogiano.