Frente fria pode trazer chuva para região de Campinas a partir de terça-feira

Apesar da instabilidade, temperaturas devem seguir elevadas durante a semana, segundo previsão do Cepagri/Unicamp.

A aproximação de uma frente fria vinda do Paraná deve provocar instabilidade no tempo e aumento da nebulosidade na região de Campinas (SP), a partir desta segunda-feira (25). Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a chuva fraca a moderada pode ocorrer de forma isolada a partir da terça-feira (26).

Apesar da previsão de precipitações e variação de nuvens ao longo da semana, as temperaturas máximas devem permanecer elevadas, superando os 28°C em alguns dias.

Confira a previsão detalhada:

Segunda-feira (25): sol entre nuvens, sob influência de uma massa de ar seco no interior do continente. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% ao longo do dia. Máxima prevista de 31°C.

Terça-feira (26): possibilidade de pancadas de chuva fraca a moderada de forma isolada, principalmente à tarde. O sol ainda aparece em alguns períodos. Máxima de 29°C.

Quarta-feira (27): o tempo permanece instável, com possibilidade de chuvas leves a moderadas de maneira isolada durante o dia, intercaladas com aberturas de sol. Máxima de 28°C.

O Cepagri alerta para atenção especial à baixa umidade nos próximos dias e reforça a importância de hidratação e cuidados com a saúde, principalmente entre os grupos mais sensíveis.