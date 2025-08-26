FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE MANICURE NESTA QUINTA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir inscrições para mais um curso gratuito voltado à qualificação profissional. Desta vez, a oportunidade é para o curso de Manicure, que será realizado entre os dias 1º e 30 de setembro, sempre às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h, no próprio espaço do Fundo Social.

As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, das 9h às 16h, diretamente no Fundo Social. Para se inscrever, é necessário apresentar RG e Cartão Cidadão, além de ter mais de 18 anos.

Com carga horária de 30 horas, o curso busca oferecer novas possibilidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

O Fundo Social destaca que “o curso é uma oportunidade prática e acessível para quem deseja aprender uma nova profissão” e reforça o compromisso da instituição em oferecer programas que ampliem as chances de empregabilidade e autonomia financeira da população.