Fundo Social realiza Bazar Beneficente de Outono e Inverno neste sábado

Neste sábado, 12 de julho, a oportunidade perfeita para renovar o guarda-roupa de outono e inverno com economia e solidariedade chega a Santo Antônio de Posse. A Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realiza mais uma edição do Bazar Beneficente, oferecendo peças de vestuário por apenas R$ 5,00 cada.

O evento acontece das 10h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, 386, Centro.

A iniciativa visa arrecadar recursos para fortalecer as ações sociais do município e garantir que a população tenha acesso a roupas adequadas para a estação com preços acessíveis.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, reforça que promover ações como este bazar é fundamental para aproximar a comunidade e garantir que as famílias tenham apoio concreto, principalmente em períodos de temperaturas mais baixas. “Contamos com a participação de todos para juntos fazermos a diferença,” disse.