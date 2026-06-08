Funpreman convoca aposentados e pensionistas para Prova de Vida 2026

Recadastramento obrigatório deve ser realizado entre os dias 1º e 31 de julho para manutenção dos benefícios previdenciários em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Artur Nogueira (Funpreman), informa que a campanha de Prova de Vida 2026 para aposentados e pensionistas vinculados ao fundo será realizada entre os dias 1º e 31 de julho de 2026.

O procedimento é obrigatório para todos os beneficiários e tem como objetivo manter a regularidade dos benefícios previdenciários, garantindo a atualização cadastral e o correto funcionamento dos serviços prestados pelo fundo.

De acordo com o Funpreman, é fundamental que aposentados e pensionistas realizem a Prova de Vida dentro do prazo estabelecido, evitando transtornos relacionados ao recebimento dos benefícios e assegurando o cumprimento das exigências legais e administrativas.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato com o Funpreman pelo WhatsApp (19) 3877-3813.