Furto de transformador deixa empresa sem energia em Holambra

Crime foi percebido na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades da empresa Futurama; suspeita é de que a ação tenha ocorrido durante a madrugada

O furto de um transformador de energia causou a interrupção do fornecimento elétrico para a empresa Futurama, em Holambra. A Guarda Civil Municipal foi acionada pelos responsáveis na manhã desta segunda-feira (3), após o crime ser constatado.

Como o furto só foi percebido no início da manhã, a suspeita é de que a ação criminosa tenha ocorrido durante a madrugada.

Após o chamado, realizado por meio do Centro de Comunicação (Cecom), uma equipe da GCM foi até o local e constatou que o transformador, pertencente à empresa Cemerim, havia sido danificado e furtado.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos materiais abandonados pelos suspeitos. Os objetos permaneceram preservados no local para as providências necessárias.

A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Holambra. Conforme orientação da autoridade policial, a empresa proprietária do equipamento deverá registrar formalmente o caso para o prosseguimento das investigações.

Representantes da Futurama e da Cemerim foram orientados sobre as medidas legais que deverão ser adotadas.

A Guarda Civil Municipal reforçou a importância de a população comunicar imediatamente qualquer atividade suspeita pelos canais oficiais, contribuindo para uma atuação mais rápida das equipes de segurança.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12.