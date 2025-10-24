Futsal sub-14 de Artur Nogueira vence a Ponte Preta e segue líder da Liga Campineira

Equipe nogueirense venceu por 6 a 2 fora de casa, em partida válida pela sétima rodada da competição

O time sub-14 de futsal da ACEF Artur Nogueira conquistou mais uma vitória na Liga Campineira. Em jogo válido pela sétima rodada, realizado nesta quinta-feira (23) em Sumaré, os jovens atletas venceram a equipe da Ponte Preta pelo placar de 6 a 2.

Com o resultado, o time nogueirense segue na liderança da competição, demonstrando o bom desempenho e o talento das categorias de base do município.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou os atletas pelo resultado e destacou o papel do esporte na formação dos jovens. “É gratificante ver nossos atletas representando tão bem Artur Nogueira e conquistando grandes resultados. O esporte tem o poder de transformar vidas, e é por isso que seguimos apoiando e investindo em projetos que incentivem a prática esportiva desde cedo”, afirmou o prefeito.

A ACEF conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem fortalecido o esporte de base e ampliado as oportunidades para crianças e adolescentes do município.