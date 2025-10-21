GCM de Artur Nogueira celebra 45 anos de história e serviços prestados à população



Evento realizado na Réplica da Estação neste terça-feira (21) reuniu autoridades, homenageou agentes e resgatou a trajetória da corporação desde a criação em 1980

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira celebrou, nesta segunda-feira (21), seus 45 anos de fundação com uma cerimônia especial na Réplica da Estação. O evento reuniu autoridades municipais, guardas ativos e aposentados, além de representantes da população, para homenagear a trajetória da corporação e relembrar os marcos de sua história.

Estiveram presentes e compuseram a mesa de honra o vice-prefeito Davi da Rádio, o secretário de Segurança Roberto Daher, o presidente da Câmara Municipal Henrique Telles, o deputado federal Delegado Palumbo, o diretor do Conselho Federal das Guardas Municipais Eliel Miranda, o comandante sargento PM Prates, o comandante da GCM Marcelo Fantini, o subcomandante Heder Santos, o presidente do Conseg Eloi Ribeiro, e o fundador da GCM e ex-vereador Rieli Duzzi.

Também prestigiaram o evento a chefe de Gabinete Mayra Barbosa, os vereadores Ricardo Duzzi, Zé Pedro Paes, Prof. Tiago Vigna, Cris da Saúde, Cicinho e Nando do Gás, além de secretários municipais, servidores da Secretaria de Segurança, representantes da Polícia Civil e guardas de cidades da região, como Cosmópolis, Rio Claro, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste.

Durante a cerimônia, dezenas de agentes da GCM receberam troféus de reconhecimento pelos serviços prestados à população, em defesa da ordem pública e da segurança dos moradores. Os convidados também foram presenteados com um chaveiro comemorativo, símbolo de gratidão e pertencimento à história da corporação.

“A Guarda Civil Municipal tem um papel essencial na segurança e na proteção da nossa cidade. São 45 anos de compromisso, coragem e dedicação. Cada agente representa um elo importante na construção de uma Artur Nogueira mais segura e humana”, destacou o prefeito Lucas Sia (PL).

O vice-prefeito Davi da Rádio (PSD) também reforçou o orgulho da administração pelo trabalho dos guardas municipais. “A GCM é motivo de orgulho para todos nós. Cada integrante carrega consigo uma missão de servir e proteger, e isso é algo que merece todo o nosso respeito e reconhecimento”, afirmou.

Além do aniversário da instituição, a solenidade celebrou o Dia do Guarda Municipal, comemorado em 10 de outubro.

A HISTORIA DA GCM

A comemoração também resgatou a origem da corporação nogueirense, criada em 21 de outubro de 1980, por meio do Projeto de Lei nº 1.439, sancionado pelo então prefeito Rubens da Silva Barros. A proposta nasceu da articulação do empresário e ex-vereador Rieli Duzzi, que, à época, era secretário da Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira (Acean) e liderou o movimento pela criação da Guarda Civil Municipal.

De lá para cá, a GCM de Artur Nogueira evoluiu em efetivo, estrutura, equipamentos e tecnologia, consolidando-se como uma das corporações mais atuantes da região. Hoje, é referência em prevenção, patrulhamento e apoio às forças de segurança, sendo motivo de orgulho para toda a população nogueirense.