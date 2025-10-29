GCM de Artur Nogueira recupera suplementos furtados de farmácias e prende três por associação criminosa

Ação conjunta da ROMU e Canil resultou na prisão de dois homens e uma mulher, além da apreensão de diversos produtos e drogas

Uma operação conjunta das equipes da ROMU e do Canil da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, realizada na tarde desta terça-feira (29), resultou na prisão de três pessoas pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, além da recuperação de uma grande quantidade de suplementos e vitaminas furtados de farmácias da região.

Segundo informações da corporação, os agentes realizavam patrulhamento quando foram acionados pelo Centro de Operações, que identificou, por meio do sistema de monitoramento por câmeras, a entrada na cidade de um veículo suspeito de envolvimento em furtos em municípios vizinhos.

Com base nas imagens, as equipes localizaram o veículo, um Chevrolet Onix, na Avenida Dr. Fernando Arens, ocupado por dois homens e uma mulher. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior do automóvel, os agentes localizaram diversas caixas de suplementos e vitaminas, além de uma porção de maconha.

Questionados, os suspeitos confessaram que os produtos haviam sido furtados de farmácias nas cidades de Holambra e Mogi Mirim. As vítimas foram localizadas e compareceram à Delegacia de Polícia para o reconhecimento dos itens.

Diante dos fatos, os três foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como furto qualificado e associação criminosa.