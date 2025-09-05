GCM de Estiva Gerbi apreende arma de fogo durante abordagem a veículo

Revólver calibre .38 com seis munições foi localizado; condutor foi preso e liberado após fiança

Na noite de quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Estiva Gerbi apreendeu uma arma de fogo durante uma operação realizada após denúncia sobre um veículo suspeito. De acordo com a corporação, informações apontavam que um Jetta branco, ocupado por dois indivíduos, estaria se dirigindo ao município transportando um revólver.

As equipes da GCM, sob coordenação do comandante operacional, do secretário de Segurança e do supervisor da Equipe Charlie, realizaram a abordagem do veículo. Na vistoria, foi localizado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, confirmando tratar-se de armamento real.

Os dois ocupantes foram encaminhados ao Distrito Policial CPJ, junto com o veículo e a arma apreendida. O condutor, que se identificou como proprietário do revólver, recebeu voz de prisão e teve a detenção ratificada, sendo liberado posteriormente mediante pagamento de fiança. O passageiro foi ouvido e liberado em seguida.

A ação demonstra a atuação efetiva da GCM no reforço da segurança pública e no combate ao porte ilegal de armas no município.