GCM de Estiva Gerbi recupera objetos furtados da Igreja Rosa Mística

Material foi abandonado por suspeito durante patrulhamento nas imediações do santuário; autor segue foragido

Durante patrulhamento realizado na manhã deste sábado (data a confirmar), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Estiva Gerbi recuperou diversos objetos furtados do Santuário Rosa Mística, incluindo uma caixa de doações com dinheiro, fios de cobre e um refletor.

A equipe da GCM visualizou um indivíduo carregando um saco plástico preto nas costas, nas proximidades da igreja. Ao perceber que seria abordado, o suspeito abandonou o material e fugiu em direção à linha férrea, conseguindo escapar.

Na inspeção do conteúdo, os guardas identificaram que os itens pertenciam à Igreja Rosa Mística. O responsável pela instituição foi chamado ao local e confirmou o furto dos objetos.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, com a elaboração do Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal (BOGCM). As diligências continuam para identificar e localizar o autor do crime.

A GCM reforça seu compromisso com a segurança do município e destaca a importância da colaboração da população para denúncias anônimas que possam auxiliar na elucidação do caso.