GCM de Itapira realiza 1ª edição do Workshop de Motopatrulhamento

A Guarda Civil Municipal de Itapira promoveu no último fim de semana, dias 16 e 17 de agosto, a primeira edição do Workshop de Motopatrulhamento, reunindo guardas de diversas cidades da região para dois dias intensos de capacitação. O objetivo foi o aprimoramento das técnicas operacionais, garantindo mais eficiência e segurança no atendimento diário realizado pelas equipes de patrulhamento que utilizam motocicletas.

A parte teórica foi realizada na sala de instrução da GCM de Itapira, enquanto as atividades práticas aconteceram na pista de pouso da Usina Nossa Senhora Aparecida. O curso contou com a instrução de profissionais da ROMO (Ronda Ostensiva com Motocicletas) da GCM de Cajamar: Luciano Ramos da Silva, Rafael Fernandes dos Santos, Márcio Conceição de Oliveira e João Paulo Paes.

O conteúdo programático incluiu temas como hierarquia e disciplina, doutrina do operador tático, condução de motocicleta (postura, embarque e desembarque, patrulhamento, abordagem e posicionamento), além de simulações práticas com slalom e obstáculos.

Participaram do workshop seis integrantes do Grupo de Apoio com Motocicletas (GAM) da GCM de Itapira e agentes de segurança das cidades de Jaguariúna, Mogi Mirim, Jacutinga, Campinas, Águas de Lindóia e São Paulo.

O treinamento foi acompanhado durante os dois dias pelo Supervisor Operacional da GCM de Itapira, GCM Cavallaro, e também pela comandante Patrícia Zacarioto e pelo Secretário de Defesa Social, Sandro Cesar Oliveira Almeida, que prestigiaram as atividades no domingo.