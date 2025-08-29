GCM de Mogi Guaçu atende ocorrência de óbito e encontra corpo em decomposição

Vítima, uma mulher de 65 anos, foi encontrada já sem vida e em estado avançado de decomposição

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu atendeu, no fim da tarde desta quinta-feira (28), uma ocorrência de óbito em uma residência localizada na região do Jardim Novo II. Os agentes foram acionados por volta das 18h00 enquanto realizavam patrulhamento de rotina.

No local, a equipe constatou que a vítima, uma mulher de 65 anos, já se encontrava sem vida no interior do imóvel. O corpo foi encontrado caído ao lado da cama, em estado avançado de decomposição.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já se encontrava na residência no momento da chegada dos guardas, realizando os primeiros procedimentos.

A Polícia Civil, por meio da CPJ (Central de Polícia Judiciária), foi acionada e solicitou a presença da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica no imóvel. Após os procedimentos legais, o corpo foi removido por uma empresa funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para a realização de exames necroscópicos que devem determinar as causas da morte.

Um homem que se apresentou como irmão da vítima esteve no local, foi arrolado como testemunha e acompanhou todo o trabalho das equipes de atendimento e investigação.

Foto Divulgação GCM