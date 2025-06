GCM de Mogi Guaçu prende jovem de 18 anos por tráfico de drogas

Em patrulhamento de rotina no Jardim Santa Terezinha, na tarde de quarta-feira (25), a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu identificou um jovem de 18 anos em atitude suspeita, escondendo pacotes em uma árvore. Durante revista, 17 porções de maconha foram encontradas com ele e outras 48 embalagens parecidas foram localizadas no local, totalizando 65 porções.

O rapaz foi detido em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. A droga apreendida foi devidamente registrada.