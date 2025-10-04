GCM de Santo Antônio de Posse conduz homem à delegacia por ato obsceno no Centro

Caso ocorreu próximo a consultório odontológico e será investigado; suspeito responderá em liberdade

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse conduziu na manhã deste sábado (4) um homem de 62 anos por prática de ato obsceno em via pública. A ocorrência foi registrada por volta das 11h, na região central da cidade, nas proximidades de um consultório odontológico.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe Bravo da GCM foi acionada via central após denúncia de que um homem estaria expondo suas partes íntimas em frente ao local, onde mulheres já haviam relatado comportamentos inapropriados por parte do mesmo indivíduo em outras ocasiões. A solicitante informou que o homem era conhecido por importunar as funcionárias da clínica.

Ao chegar, os agentes abordaram o suspeito, que estava com o shorts abaixo da linha da cintura, com a genitália exposta. Questionado, ele alegou problemas de saúde (câncer de próstata) e justificou que por esse motivo precisaria permanecer daquela forma. Disse ainda que estaria no local para entregar uma caixa de bombons como forma de agradecimento por um atendimento anterior — data em que, segundo registro anterior, ele teria praticado importunação sexual durante uma consulta.

Diante dos relatos e do boletim de ocorrência anterior já existente contra o mesmo indivíduo, a equipe o conduziu à Delegacia de Polícia de Jaguariúna. O delegado de plantão deliberou pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ato obsceno. O homem responderá em liberdade.

A Guarda Civil Municipal reforça a importância da denúncia por parte das vítimas e reafirma seu compromisso com a segurança e respeito à integridade de todos os cidadãos.