GCM de Santo Antônio de Posse prende homem em flagrante por furto no Centro da cidade

Indivíduo tentou fugir, mas foi contido por populares até a chegada da Guarda Municipal; celular furtado também foi recuperado

Na tarde de sexta-feira (3), a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu em flagrante um homem acusado de furto consumado e tentativa de furto no centro da cidade. A ação aconteceu por volta das 16h, na Rua Dr. Jorge Tibiriçá, após denúncia de que um indivíduo havia acabado de furtar a bolsa de uma senhora.

Segundo a corporação, o suspeito — identificado como M.A.P — usava camiseta e boné vermelhos e já estava sendo contido por populares no momento em que a equipe Alfa chegou ao local. Após abordagem, ele confessou o furto e recebeu voz de prisão imediatamente.

Durante os procedimentos na delegacia, os agentes constataram que o homem estava também com um celular iPhone 12. Ao ser questionado, ele alegou que teria comprado o aparelho por R$ 50 em uma loja chamada Dandy Games. No entanto, ao entrar em contato com o proprietário do estabelecimento, a equipe foi informada de que o celular pertencia à loja e havia sido furtado pelo próprio autor.

Após apreciação da autoridade policial, M.A.P foi mantido à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. Os objetos subtraídos das duas vítimas — identificadas como M.T.F.P e A.V — foram recuperados e devolvidos.

A atuação rápida da Guarda Civil Municipal e o apoio da população foram fundamentais para a resolução do caso e a devolução dos bens às vítimas.