GCM flagra motociclista com sinais de embriaguez em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada no sábado no bairro São Judas; condutor recusou teste do bafômetro e foi encaminhado para exame de sangue

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse registrou uma ocorrência de embriaguez ao volante na noite deste sábado (23), no bairro São Judas.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um motociclista acelerando excessivamente o veículo e apresentando sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem.

Segundo a GCM, durante a ação, o condutor passou a ofender a equipe e tentou investir contra os agentes. Foi necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para conter o homem e preservar a integridade física da equipe e do próprio abordado.

O motociclista se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão determinou o encaminhamento para coleta de exame de sangue.

Após os procedimentos, o homem foi liberado para responder em liberdade. A motocicleta foi vinculada à ocorrência, que foi registrada pela Guarda Municipal e pela Polícia Civil.

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