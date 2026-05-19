GCM prende dois homens em flagrante por furto a loja no Centro de Mogi Guaçu

Suspeitos foram monitorados em tempo real pelo sistema Muralha Digital durante a ação criminosa

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (19), dois homens acusados de furtar uma loja no Centro da cidade. A ação aconteceu por volta das 3h09 e foi monitorada em tempo real pela Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento, por meio do sistema Muralha Digital.

Segundo a GCM, imagens das câmeras de segurança mostraram um dos suspeitos arrombando a grade frontal e, em seguida, a porta de vidro blindex do estabelecimento. Enquanto isso, o comparsa permanecia do lado de fora em uma bicicleta, observando a movimentação.

Após invadir a loja, um dos criminosos saiu e o segundo entrou no comércio com uma mochila, onde colocou 21 relógios de pulso e oito caixas de som bluetooth. Ainda conforme a ocorrência, ele chegou a procurar dinheiro no caixa, mas não encontrou valores.

Na saída, os dois foram surpreendidos pelos guardas municipais. Um dos suspeitos, de 22 anos, tentou resistir à prisão, mas foi contido pela equipe. O outro, de 38 anos, tentou fugir utilizando a bicicleta do comparsa, porém também foi alcançado e detido.

A proprietária da loja foi acionada e compareceu ao local. Uma equipe da GCM permaneceu no estabelecimento até a conclusão da ocorrência.

Os dois homens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados em flagrante pela autoridade de plantão e permaneceram à disposição da Justiça.

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