GCM prende dois suspeitos e apreende 18 pinos de cocaína em Santo Antônio de Posse

Abordagem ocorreu na tarde de sexta-feira (31), no bairro Vila Esperança, após denúncia que levou os agentes até uma área de mata

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de sexta-feira (31), no bairro Vila Esperança.

Segundo o registro da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo para averiguar uma denúncia sobre crianças que estariam arremessando pedras contra pássaros nas proximidades de uma obra em um córrego público.

Durante a averiguação, os agentes entraram em uma área de mata ao lado do córrego e visualizaram um dos suspeitos entregando objetos semelhantes a porções de cocaína ao outro envolvido.

Ainda conforme a GCM, os dois tentaram fugir ao perceberem a aproximação da equipe. Diante da situação, foi solicitado apoio operacional para a realização do cerco e da abordagem.

Com um dos suspeitos, os agentes encontraram seis pinos contendo uma substância semelhante à cocaína e R$ 133 em dinheiro. Ao refazerem o trajeto percorrido durante a fuga, os guardas localizaram uma bolsa e uma sacola com outros 12 pinos da mesma substância.

Ao todo, foram apreendidos 18 pinos de material semelhante à cocaína e R$ 133 em espécie.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para exame cautelar e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois suspeitos por tráfico de drogas.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12