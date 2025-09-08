GCM prende homem em flagrante após furto de supermercado em Jaguariúna

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (7), um homem de 23 anos acusado de furtar produtos em um supermercado da cidade. O caso ocorreu por volta das 9h57, no bairro Planalto.

De acordo com a corporação, imagens divulgadas em grupos de notícias policiais ajudaram a identificar o suspeito, já conhecido pelas autoridades pela prática de furtos recorrentes. Após buscas, ele foi localizado na Vila Guilherme, região onde costumava trocar objetos furtados por drogas.

Na abordagem, os agentes encontraram em sua cintura um pacote de café e dois pacotes de bolacha, avaliados em R$ 63,00 — valor correspondente ao prejuízo causado ao supermercado. Questionado, o homem admitiu que pretendia trocar os produtos por entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. O acusado permanece sob custódia à disposição da Justiça pelo crime de furto simples, previsto no artigo 155 do Código Penal.