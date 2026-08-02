GCM prende suspeito e apreende 75 porções de cocaína em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (2), no bairro São Judas Tadeu; dinheiro e um telefone celular também foram apreendidos

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um suspeito por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (2), no bairro São Judas Tadeu.

Segundo a corporação, uma equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades de uma unidade escolar quando visualizou dois indivíduos em uma aparente troca de objetos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois teriam tentado deixar o local. Um deles correu em direção à via pública, enquanto o outro entrou em um imóvel. Ambos foram abordados pelos agentes.

Durante a busca pessoal, os guardas encontraram duas embalagens com uma substância semelhante à cocaína com um dos envolvidos. Com o outro, foram localizadas 73 porções da mesma substância, armazenadas em embalagens do tipo zip lock.

Também foram apreendidos R$ 95 em dinheiro e um telefone celular.

De acordo com o registro da ocorrência, um dos abordados afirmou ser usuário de drogas e declarou que estava no local para adquirir o entorpecente. O outro teria assumido a propriedade do material apreendido.

Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para exames e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Jaguariúna.

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de tráfico de drogas. O outro envolvido foi registrado como testemunha.

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