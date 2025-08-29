Giana e Gustavo Mioto ultrapassam 1 milhão de streams com o single “Vestígios Carnais”

Parceria entre pop e sertanejo reforça versatilidade da nova geração da música brasileira

A cantora e compositora Giana, uma das apostas mais promissoras da nova geração do pop e da MPB, comemora o sucesso de sua parceria com Gustavo Mioto. O single “Vestígios Carnais” já ultrapassou 1 milhão de streams nas plataformas digitais, consolidando a conexão única entre o pop visceral da artista paranaense e o romantismo sertanejo de Mioto.

Com versos intensos e interpretação marcante, a faixa retrata as marcas invisíveis que uma relação deixa para trás, conquistando fãs em todo o país. O clipe oficial, com estética vintage e atmosfera envolvente, reforça a entrega dos dois artistas em cena.

“Quando decidimos gravar juntos, a ideia era mostrar um lado mais maduro e intenso nosso. É uma música que fala sobre sentimentos profundos e que exige muita entrega na interpretação. Fico muito feliz de ver essa repercussão tão forte logo em pouco tempo”, comemora Giana.

Com quase 5 milhões de seguidores e sucessos como “Segredo Clichê”, que chegou ao Top 2 Viral Brasil e Portugal, Giana vem construindo uma trajetória sólida, já tendo se apresentado em palcos como o Rock in Rio e o Festival de Cannes. O feat com Mioto reforça o nome da artista como uma das grandes apostas da música brasileira em 2025.