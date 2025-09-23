Ginastas de Mogi Guaçu se destacam no Torneio da Amizade em São Roque

Atletas do projeto Formando Campeões conquistam medalhas e prêmios de destaque em competição com mais de 400 participantes

As atletas do projeto Formando Campeões de Ginástica Rítmica de Mogi Guaçu, que é desenvolvido pelo Instituto Desportivo Guaçuano em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), participaram do Torneio da Amizade 2025 realizado entre os dias 20 e 21 de setembro, em São Roque (SP). O evento foi organizado pela Liga Metropolitana de Ginástica e reuniu 437 ginastas de 32 municípios em um espetáculo de técnica, beleza e superação.

Em Mogi Guaçu, o Formando Campeões é viabilizado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e patrocinado pelo Supermercado Pague Menos. As ginastas municipais conquistaram importantes resultados, subindo diversas vezes ao pódio em diferentes categorias e níveis da competição. Entre os destaques estão:

Mãos livres – Baby

1º lugar – Rebeca de Abreu

3º lugar – Alice Matsunaga Tanaka

Especial Down – Mãos livres

Ester Fernandes – medalha de destaque

Nível intermediário – individual (mãos livres/bola)

1º lugar – Lorena Lopes Bezerra (Mãos Livres)

1º lugar – Isadora de Souza Batista (Mãos Livres)

2º lugar – Isabelly Ravagnani (Mãos Livres)

2º lugar – Alice Domingues de Oliveira (Mãos Livres)

2º lugar – Isabella de Véras Cola (Mãos Livres)

Prêmios destaques – Baby/Mirim/Infantil

Ana Luíza Barbosa de Camargo (Mãos Livres)

Alice Góis (Aparelho Corda)

Luiza Nogueira Berezoski (Aparelho Corda)

Ana Laura Correia (Aparelho Bola)

Gabriela Costa (Aparelho Maças)

Ana Laura (Aparelho Bola)

Laura Sant’Anna Cipriano (Mãos Livres)

Janine Manuele dos Santos Ferreira (Aparelho Bola)