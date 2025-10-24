GM de Campinas apreende 82 quilos de fios de cobre em chácara no Jardim Monte Cristo

O homem detido foi ouvido e liberado pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça durante a apuração do caso

A Guarda Municipal de Campinas (GM) apreendeu aproximadamente 82 quilos de fios de cobre descascados, além de uma balança de precisão, escada, três uniformes de empresa de telefonia, três cones de sinalização, celulares e dois alicates durante uma operação realizada em uma chácara no bairro Jardim Monte Cristo, na madrugada desta sexta-feira, 24 de outubro.

Um homem que estava no local foi detido e conduzido até à 2ª Delegacia Seccional, mas foi liberado pela autoridade policial e instaurado inquérito para investigação posterior da Polícia Civil.

Denúncia levou agentes ao local

Durante patrulhamento pela região Oeste de Campinas, uma equipe da Guarda Municipal recebeu denúncia sobre furto de fios de cobre. As informações apontavam que uma chácara estaria sendo usada como ponto de armazenamento do material furtado, com o uso de um veículo Fiat Uno branco caracterizado como carro de uma empresa prestadora de serviços de telefonia.

Ao chegar ao endereço, os agentes localizaram o veículo estacionado em frente à propriedade. O portão do imóvel estava entreaberto, e foi possível visualizar grande quantidade de fios já descascados, além de ferramentas e materiais utilizados para o preparo e comercialização irregular do cobre.

O homem foi abordado no local e relatou que recebia R$ 100 por cada 1 mil metros de fios descascados e cortados. O suspeito acrescentou ainda que trabalhava com dois adolescentes responsáveis pelo corte e descasque dos fios. Ele também indicou outro indivíduo como o responsável pela coordenação da atividade. Os adolescentes e o homem que seria responsável pelo local não foram localizados.

A perícia foi acionada e o material, junto com o veículo, foi apreendido e apresentado na 2ª Delegacia Seccional, no Jardim Londres. O suspeito foi ouvido e liberado, e um inquérito policial foi instaurado para investigação.