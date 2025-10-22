GM De Campinas apreende drogas e arma de fogo em galpão no Centro

A ação integra o programa Centro Mais Seguro, que reforça o patrulhamento da Guarda Municipal na região central de Campinas

A Guarda Municipal de Campinas localizou, na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, uma arma de fogo modelo Walther calibre 7.65mm com uma munição intacta, além de 525 porções de cocaína e 329 porções de crack, três rádios comunicadores e uma balança de precisão em um galpão abandonado na Rua Ferreira Penteado, no Centro.

A equipe avistou um homem em atitude suspeita, que correu pelos fundos de um galpão abandonado ao perceber a aproximação dos agentes. O suspeito conseguiu fugir, mas no local foram encontrados entorpecentes abandonados no chão.

Com o apoio de outras equipes, agentes da corporação realizaram buscas por todo o imóvel e localizaram os entorpecentes, o armamento e demais objetos.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial, no Botafogo, onde o material encontrado foi apreendido.

A ação integra o programa Centro Mais Seguro, que reforça o patrulhamento da Guarda Municipal na região central com o objetivo de coibir delitos, garantir a segurança dos comerciantes e frequentadores e ampliar a sensação de segurança na área.