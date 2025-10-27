Goleadas marcam rodada do Campeonato Municipal de Futsal em Jaguariúna

Com 14 partidas disputadas no fim de semana, Taças Ouro e Prata somaram mais de 40 gols e duelos movimentados no Ginásio do Azulão

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna teve um fim de semana intenso e recheado de gols. Entre sexta-feira (24) e domingo (26), 14 partidas movimentaram o Ginásio do Azulão pelas Taças Prata e Ouro, com destaque para cinco goleadas e um total de 43 gols marcados apenas nesses confrontos.

Pela Taça Prata, a sexta-feira abriu a rodada com três jogos. O Portugal FCC goleou o Falcões FC por 8 a 1, enquanto Ousados FC venceu o MAC por 4 a 3 e o Vila São José bateu o Beira Rio B por 5 a 2.

No sábado, mais seis partidas deram sequência à competição. A maior goleada ficou por conta do Los Parças, que aplicou 7 a 0 sobre o Resenha. Destaque também para o Olímpico JR, que superou o Juventude BC por 9 a 5. Ajax, Expressinho e outros clubes também garantiram vitórias importantes.

No domingo, pela Taça Prata, o Rataiada Futsal venceu o São Cristóvão FC por 6 a 4. Já na Taça Ouro, as goleadas continuaram: Família Planalto atropelou o EC Lyon Futsal por 10 a 0, e o Revelação fez 9 a 1 no Beira Rio. Sudeste e Olímpico também saíram vitoriosos.

A competição segue com novas rodadas nos próximos dias, prometendo ainda mais emoção nas quadras.