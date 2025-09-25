Golpe bancário desvia quase meio milhão de reais de conta empresarial em Pedreira

Imagem Ilustrativa

Polícia Civil investiga movimentações fraudulentas realizadas após ligações telefônicas

A Polícia Civil de Pedreira registrou nesta quinta-feira (25) um boletim de ocorrência de estelionato envolvendo fraude bancária. O caso ocorreu durante a manhã, após a responsável administrativa de uma empresa da cidade acessar a conta corporativa via internet banking.

Cerca de 15 minutos após o acesso, a vítima recebeu uma ligação de um indivíduo que se apresentou como gerente da conta e informou sobre a necessidade de atualização da plataforma digital. Orientada a seguir os procedimentos, ela acabou inserindo o token de segurança.

À tarde, uma nova ligação do mesmo número insistiu na atualização, mas a vítima desconfiou e entrou em contato com a agência bancária. Ao acionar a central de atendimento, foi informada de que havia caído em um golpe e que diversas movimentações financeiras já haviam sido realizadas para contas de terceiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o prejuízo totalizou R$ 480.450,00. As transações foram bloqueadas e os extratos bancários anexados ao registro policial. A Polícia Civil abriu investigação para rastrear a destinação dos valores e apurar responsabilidades.