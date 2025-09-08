Governo de SP inicia desvio do Rio Camanducaia e avança no cronograma para entrega da Barragem Duas Pontes

Iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos de R$ 806 milhões para a região; mais de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas e 28 municípios do entorno da região de Campinas serão atendidos

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura, Logística (Semil) do Estado de São Paulo, Natália Resende, esteve em Amparo, cidade da região de Campinas, para acompanhar o início das obras de desvio do Rio Camanducaia e que foram iniciadas neste sábado (06). A SP Águas, agência de águas do Estado de São Paulo, é a responsável pelas intervenções. A visita contou também com a presença da diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana.

Este avanço é fundamental para o prosseguimento da construção do maciço compactado da Barragem Duas Pontes, e marca o início da fase decisiva da obra. O projeto faz parte de um conjunto de investimentos de R$ 806 milhões em segurança hídrica e sustentabilidade ambiental para a região.

Estas obras representam o compromisso desta gestão com a segurança hídrica e a sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida da população e o cuidado com o meio ambiente. Milhões de pessoas serão beneficiadas com estas ações, além de mostrar que o Estado está se preparando para prevenção e o enfrentamento de eventos climáticos extremos”, comentou a secretária.

O projeto de desvio do rio envolveu a construção de uma galeria dupla de concreto para redirecionar o fluxo da água, permitindo a execução segura da barragem de terra, além de ensecadeiras (barreira temporária construída em rios ou lagos para criar um espaço de trabalho seco) que irão viabilizar a transposição. O sistema foi projetado para suportar cheias anuais de até 256 m³/s, garantindo a segurança operacional em períodos de grande quantidade de chuvas.

A diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, reforça o impacto das obras na vida dos moradores da região: “A atuação da SP Águas nas barragens Duas Pontes e Pedreira reafirma nosso compromisso com a segurança hídrica e a gestão responsável dos recursos da região. Estamos trabalhando para que essas estruturas cumpram seu papel estratégico no armazenamento e regulação do uso da água, garantindo mais estabilidade para o abastecimento da população. É um investimento que alia planejamento e cuidado com as próximas gerações”, afirmou”.

No total, mais de cinco milhões de pessoas serão beneficiadas e 28 municípios do entorno da região de Campinas serão atendidos.

Investimento estratégico em segurança hídrica e qualidade de vida

As obras da Barragem Duas Pontes, juntamente com a Barragem Pedreira, formam um complexo hídrico que, ao ser concluído, terá a capacidade de armazenar 85 bilhões de litros de água, o equivalente a 34,2 mil piscinas olímpicas. Esse volume irá reforçar o abastecimento para 28 cidades quando integrado ao Sistema Adutor Regional (SAR). Além do investimento em infraestrutura, R$ 522 milhões estão sendo aplicados em ações ambientais complementares, como a Unidade de Tratamento do Rio (UTR) Camanducaia, que promete reduzir em 96% as impurezas da água.

A Barragem Duas Pontes representa um marco estratégico fundamental para a segurança hídrica da região, ao proporcionar não apenas o armazenamento de um volume expressivo de água, mas também a ampliação da vazão do rio Camanducaia em mais de 150%.

Fonte Agência SP