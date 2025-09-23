Governo de SP investe R$ 86 mi em maquinários agrícolas para 250 municípios e em 20 caminhões-pipa

Em evento em Campinas, Governo também assinou resolução conjunta para fortalecer prevenção a desastres climáticos e homologou contratação de 37 novos pesquisadores

O Governo de São Paulo investiu R$ 86 milhões para aquisição de equipamentos agrícolas e de caminhões-pipa para municípios em todo o estado. As entregas foram realizadas durante evento na Fazenda Santa Eliza nesta terça-feira (23), em Campinas. A cerimônia também contou também com a homologação do último concurso público da Diretoria de Pesquisa de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) e com a assinatura de resolução conjunta que integra os programas Agro SP + Seguro e AgroClimaSP para reforçar ações de resiliência climática nas áreas rurais.

“Temos a alegria de compartilhar algo que os produtores rurais pediam muito, que são as máquinas. Uma pá carregadeira, um rolo compactador, um trator agrícola podem dar suporte para um pequeno agricultor e fazer a manutenção de estradas, por exemplo. Também temos a Defesa Civil e a Agricultura cada vez mais conectadas, O acordo que foi assinado hoje vai nos ajudar nas questões de prevenção, alertas e preparação de pessoal para o enfrentamento de desastres. Também tenho certeza que as máquinas que estão sendo entregues hoje vão ajudar na prevenção”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Foram entregues 304 maquinários para mais de 250 municípios pelo programa Patrulha Rural, sendo 90 rolos compactadores, 90 pás carregadeiras, 35 retroescavadeiras, 39 tratores agrícolas e 50 roçadeiras hidráulicas, com investimento estadual de R$ 76,3 milhões. Além disso, foram distribuídos 20 caminhões-pipa pelo programa Agro SP + Seguro, um aporte de R$ 9,8 milhões.

As entregas fazem parte de mais uma ação do Governo do Estado de São Paulo para estimular a produção agropecuária nos municípios e gerar benefícios aos produtores rurais. Desde 2023, a pasta entregou cerca de 450 equipamentos aos municípios paulistas em todo o estado, totalizando mais de R$120 milhões.

Entre equipamentos estão rolo compactadores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores agrícolas e roçadeiras hidráulicas. Foto: João Valério/Governo de São Paulo

“Nós temos centenas de municípios do interior de São Paulo. Municípios pequenos em tamanho de habitantes, mas de grande extensão territorial. Neles, é o agro que sustenta a economia e gera emprego. A entrega de hoje vai transformar a vida das mulheres e homens do campo e levar dignidade para escoar a produção”, afirmou o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Durante o evento, também foi assinada a resolução conjunta entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Defesa Civil do Estado, que estabelece a integração dos programas Agro SP + Seguro e AgroClimaSP. A medida fortalece a prevenção e a resposta a incêndios e desastres climáticos no meio rural, ampliando o monitoramento agrometeorológico, a difusão de alertas e a capacitação de agentes municipais, em benefício direto dos produtores e da população do campo.

Investimento em pesquisa

A Diretoria de Pesquisa de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) realizou a homologação de 37 pesquisadores científicos aprovados no último concurso público aberto pela diretoria. Eles integrarão equipes que desenvolvem estudos e inovações para a agropecuária paulista e nacional.

Os pesquisadores aprovados integrarão os diversos institutos de pesquisas integrados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como o Instituto Biológico (IB), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Zootecnia (IZ), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto Agronômico (IAC), e o Instituto de Economia Agrícola (IEA), além da Apta Regional.

Fonte Agência SP