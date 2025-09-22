Governo de SP lança a Rota do Queijo Paulista e abre inscrições para produtores

O Governo do Estado de São Paulo lança o programa Rota do Queijo Paulista, iniciativa voltada a valorizar os produtos lácteos, fortalecer a identidade cultural e ampliar oportunidades de mercado e turismo rural em todas as regiões do Estado.

As inscrições para produtores, queijarias, laticínios, cooperativas e demais integrantes da cadeia produtiva do leite e derivados estão abertas até 29 de setembro.

A nova rota se integra ao circuito já consolidado pelas Rotas do Vinho, do Café e da Cachaça, reafirmando o compromisso do Governo em apoiar a produção artesanal, promover o turismo rural e fortalecer as cadeias produtivas que impulsionam o agro paulista.

Coordenado pela Casa Civil, o projeto é desenvolvido em parceria com as Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Cultura e Desenvolvimento Econômico, com apoio da InvestSP e da Câmara Setorial do Queijo Paulista.

A proposta é integrar os diferentes elos da cadeia do leite em um circuito turístico e gastronômico, proporcionando visibilidade às tradições regionais, fortalecendo a competitividade e ampliando a geração de negócios e oportunidades para os produtores paulistas.

Faça aqui a Inscrição