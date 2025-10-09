Grande final do 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto será neste sábado

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, realiza no próximo sábado, 11 de outubro, a grande final do 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto, no Ginásio Municipal de Esportes “Francisco Ferreira” – o Chicão, a partir das 15h.

A partida entre Função e Bang-Bang A promete muita emoção na disputa do título, em um jogo de alto nível técnico. O ginásio deve receber grande público, já que a competição mobilizou torcedores de toda a cidade ao longo de suas etapas.

“O 25º Campeonato Municipal de Futsal Amador Adulto tem mostrado a força do esporte possense e a participação da comunidade. Desejo boa sorte a todas as equipes nesta grande final e que o público aproveite essa celebração do futsal local”, destacou Paulo Marcelino de Oliveira Filho, supervisor de Gestão da Prefeitura.

O técnico do Função, Carlos de Jesus, destacou a competitividade do campeonato:

“Foi um campeonato disputado e equilibrado, com quatro a seis equipes no mesmo nível. Os dois jogadores de fora fizeram muita diferença para as duas equipes. Esperamos conquistar o título, sempre respeitando a equipe adversária, que é forte e favorita, mas vamos jogar com a força da nossa torcida, dos patrocinadores, da diretoria e do nosso elenco. Em quatro anos, chegamos à final duas vezes e agora queremos concretizar o trabalho de todos.”

O técnico do Bang-Bang A, Diego Roberto Suate, o Coruja, comentou sobre a expectativa para a grande final. “A expectativa para sábado é a melhor possível. Vamos tentar conquistar o tricampeonato consecutivo, após vencermos em 2023 e 2024, e, se Deus quiser, somar o tetra, lembrando que também fomos campeões em 2013. Com humildade e pé no chão, nossa equipe é forte e ainda não perdeu nenhum jogo neste campeonato. Aproveito para agradecer ao prefeito Ricardo Cortez, ao vice Preto, a Paulinho Creck e a toda equipe de esporte pelo incentivo e pela organização do campeonato. Só temos a agradecer e esperamos sair com o título.”

A entrada será solidária: cada torcedor deve levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade.