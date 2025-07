Gritos em residência levam à prisão por tráfico de drogas em Pedreira

Homem e mulher foram presos após PM localizar entorpecentes escondidos em veículo na garagem

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (11), após policiais militares ouvirem gritos vindos de uma residência no bairro Jardim Andrade, em Pedreira.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da Polícia Militar passava por uma das vias do bairro quando escutou gritos vindos de uma casa. Os policiais se aproximaram e, ao ouvirem os gritos novamente, decidiram averiguar.

No local, os agentes foram recebidos por uma mulher, identificada como D. M. S., que afirmou ter gritado ao ver um rapaz em sua residência e mexendo em seu veículo estacionado na garagem, acreditando que se tratava de uma tentativa de furto.

Durante o atendimento, os policiais visualizaram um homem no interior da casa, que foi abordado e identificado como G. F. S. Ele admitiu possuir antecedentes criminais e ser conhecido da mulher — embora ela tenha dito inicialmente não reconhecê-lo — e afirmou que utilizava o local para consumo de entorpecentes.

Diante da suspeita de violação ao veículo, os policiais realizaram uma vistoria no automóvel. No porta-luvas, foi localizada uma sacola com porções de drogas e dinheiro em espécie. Ambos os envolvidos alegaram desconhecer a origem dos materiais.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão. O homem e a mulher permaneceram presos à disposição da Justiça, e o veículo foi apreendido para perícia.