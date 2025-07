Guaçu Digital rende título de Prefeito Inovador a Rodrigo Falsetti em Sumaré

O programa Guaçu Digital rendeu ao prefeito Rodrigo Falsetti o título de Prefeito Inovador – reconhecimento oferecido pelo Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nesta quinta-feira, 24 de julho, em Sumaré. O evento foi promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Sumaré com o objetivo de promover a troca de experiências entre os gestores municipais.

O Secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, representou o prefeito no evento e compartilhou os avanços obtidos por meio do programa, iniciativa que tem modernizado os serviços públicos do município e ampliado o acesso da população a soluções digitais. “Nossos resultados são positivos e temos mostrado que a transformação digital tem sido uma aliada para desburocratizar processos, otimizar a gestão e aproximar o cidadão dos serviços públicos”, ressaltou o secretário.

Criado pelo município em 2023, o Guaçu Digital estabeleceu uma mudança importante de fluxo dos processos administrativos em Mogi Guaçu, com tramitação digital e integrada que permite ao morador acompanhar o andamento de demandas junto à Prefeitura por meio eletrônico, com mais agilidade e praticidade – e menos custo.

Além de facilitar a vida do contribuinte, o Guaçu Digital gera economia direta aos cofres públicos a partir da redução de consumo de papel, de impressões, de espaço físico e de horas de trabalho – o que amplia o rendimento da máquina.

Atualmente, 108 serviços estão disponíveis ao contribuinte pela internet e, de acordo com Josimar Cerqueira, a plataforma já permitiu a redução de cerca de 14 milhões de impressões. “Os números são muito substanciais. São mais de 105 mil atendimentos online em quase dois anos. E mais de 490 mil documentos registrados”, destacou. “A oferta de soluções eletrônicas ao morador foi um dos grandes passos dados nestes últimos anos. Foi um verdadeiro salto do ponto de vista de modernização dos serviços”.

Ao defender o prêmio ao prefeito guaçuano, os organizadores enfatizam que “o reconhecimento reflete os esforços e o grande desempenho” dos gestores premiados que, segundo eles, “buscaram desenvolver suas cidades e aprimorar a qualidade de vida dos munícipes”.

Aprova Guaçu faz aniversário

Na esteira de iniciativas locais para modernização de processos, Mogi Guaçu comemora em julho o primeiro ano de funcionamento de outra importante ferramenta: o Aprova Guaçu, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Neste período, a iniciativa gerou economia estimada em R$ 616 mil ao tesouro, com mais de 3 mil processos integralmente digitais.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria, o modelo proporcionou ainda economia de cerca de 4 mil horas de trabalho a partir de tramitação automatizada. E do equivalente a 2 mil horas em deslocamentos por parte dos moradores para atendimento presencial, no Paço Municipal.

“Deixamos de imprimir mais de 600 mil folhas neste primeiro ano. Entramos com o desafio de promover a transformação digital como ferramenta de eficiência, sustentabilidade e economia para os cofres públicos. E hoje os resultados falam por si”, avalia o secretário da pasta, Eduardo Manfrin Schmidt.

Os impactos das mudanças implementadas, segundo ele, são medidos pela própria ferramenta. Estima-se que a modernização permitiu a preservação do equivalente a 62 árvores e a redução de emissão de mais de 4.600 quilos de dióxido de carbono, o CO², contribuindo, na ponta, também com práticas ambientais mais sustentáveis.