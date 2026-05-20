Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira ganha hino oficial

Compositores oficializaram a cessão da obra musical ao município; projeto será encaminhado para votação na Câmara

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira ganhou um hino oficial. Intitulada “Sentinelas de Artur Nogueira”, a composição enaltece a missão da corporação na proteção da população, destacando valores como coragem, honra, diálogo, união e compromisso com a segurança pública do município.

Os autores da obra assinaram a declaração de autorização de uso da música, cedendo oficialmente ao município os direitos autorais da letra e melodia. O momento foi conduzido pelo secretário de Relações Institucionais, Melinho Tagliari.

São compositores do hino o secretário de Segurança Pública Roberto José Daher, o maestro da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira Ricardo Michelino, e o professor do Projeto Retreta Matheus de Oliveira Felipe.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do reconhecimento à corporação por meio da música. “Esse hino valoriza a história e o trabalho da nossa Guarda Municipal, que diariamente atua na proteção da população nogueirense. A letra transmite o compromisso, a dedicação e o amor pela cidade que fazem parte da essência da corporação”, afirmou.

O hino está em processo de instituição oficial por meio de um Projeto de Lei. A proposta deverá ser lida e votada pela Câmara Municipal nas próximas semanas.

Segundo o secretário Roberto Daher, a criação da obra representa um reconhecimento à atuação da GCM no município. “Foi um trabalho desenvolvido com muito respeito e carinho pela corporação. A Guarda Municipal tem uma trajetória de dedicação à cidade, e esse hino eterniza os valores, a bravura e o compromisso dos agentes com a população. É uma homenagem merecida à nossa instituição”, declarou.

Criada em 21 de outubro de 1980, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira tem 45 anos de história e atuação no município. Ao longo das décadas, a corporação tem se tornado referência regional e nacional em diferentes áreas da segurança pública, com destaque para o patrulhamento preventivo, ações comunitárias e operações especializadas.

O maestro Ricardo Michelino ressaltou a emoção de participar da composição. “Como músico e cidadão nogueirense, participar da criação desse hino é algo muito especial. A música tem a capacidade de representar sentimentos e fortalecer identidades, e essa obra traduz o respeito e a importância da Guarda Municipal para Artur Nogueira”, pontuou.

Hino da Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira

“Sentinelas de Artur Nogueira”

Pelas ruas de Artur Nogueira, a paz a vigiar

Com o garbo da farda azul, sempre prontos para atuar

A nossa Guarda Municipal, garra honra e devoção

Com a força do coração, resguarda a população.

Nossa Guarda Municipal, ofertando proteção!

Servir ao nosso povo, que honra nossa missão.

Na ordem e no progresso, sempre em frente vamos seguir,

Defendendo o “Berço da Amizade”, sem nunca desistir!

Com diálogo e firmeza, a lei vamos cumprir

A brava gente nogueirense, o nosso orgulho é servir.

Seja dia ou seja noite, o compromisso é real

A nossa Segurança, um patrimônio municipal.

Nossa Guarda Municipal, ofertando proteção!

Servir ao nosso povo, que honra nossa missão

Na ordem e no progresso, sempre em frente vamos seguir

Defendendo o “Berço da Amizade”, sem nunca desistir!

Avante, guerreiros, força e paz fé e união!

Traz Artur Nogueira um forte brado de canção.