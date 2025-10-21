Guarda Mirim Helena recebe Moção de Aplausos na Câmara de Artur Nogueira

Reconhecimento foi concedido pela atuação da jovem em ações sociais do projeto Guarda Pet Terapia, desenvolvido pela Guarda Municipal

Na noite de segunda-feira, 20 de outubro, a jovem Helena Batalha da Silva Santos, de 10 anos, recebeu uma Moção de Congratulação e Aplausos durante sessão solene da Câmara Municipal de Artur Nogueira. A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Fernando Dias, o Nando do Gás, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares da Casa.

Helena, foi homenageada por sua destacada participação nas ações sociais do projeto Guarda Pet Terapia, desenvolvido pela Guarda Municipal. Desde os 8 anos de idade, ela se dedica a atividades voltadas ao cuidado com o próximo, colaborando com entidades sociais do município e demonstrando, desde cedo, sensibilidade, empatia e espírito comunitário.

O reconhecimento destaca o compromisso da jovem com a solidariedade e a cidadania, reforçando a importância de incentivar o envolvimento das novas gerações em ações sociais transformadoras. A moção foi entregue em plenário, sob aplausos do público e autoridades presentes.