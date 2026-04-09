Guarda Municipal apreende réplica de arma após ameaça entre menores em Santo Antônio de Posse

Ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira no bairro São Judas Tadeu; suspeito foi localizado após patrulhamento

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse atendeu, na noite de quarta-feira, 8 de abril, uma ocorrência de ameaça envolvendo dois menores no bairro São Judas Tadeu.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada por um adolescente que se encontrava abalado e solicitou ajuda após relatar ter sido ameaçado por outro menor.

Segundo o relato, o suspeito teria feito ameaças verbais e, posteriormente, retornado ao local portando um objeto semelhante a uma arma de fogo, apontando em direção à vítima e simulando o disparo.

Diante da situação, o jovem fugiu utilizando uma motocicleta elétrica e acionou a Guarda Municipal.

Com base nas informações, as equipes realizaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar o suspeito a poucas quadras do local dos fatos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma réplica de arma de fogo na cintura do menor.

O adolescente foi encaminhado à unidade policial, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de ameaça. Após os procedimentos, ele foi liberado, e o objeto apreendido.

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