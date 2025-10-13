Guarda Municipal de Campinas auxilia no resgate de cachorro-do-mato ferido em via pública

Animal silvestre foi socorrido com apoio do Bem-Estar Animal e receberá cuidados veterinários antes de retornar à natureza

Na manhã de domingo (12), a Guarda Municipal de Campinas atuou em uma ocorrência de proteção à fauna silvestre, após ser acionada por um morador que encontrou um cachorro-do-mato ferido em uma via da cidade. A ligação foi feita pelo telefone 153, canal de emergência da corporação, por volta das 9h.

O animal, que apresentava sinais de ferimentos compatíveis com atropelamento, foi prontamente resgatado com o apoio do Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura. Um médico veterinário foi enviado ao local, onde prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o animal para cuidados clínicos. Após o processo de recuperação, o cachorro-do-mato será devolvido ao seu habitat natural.

De acordo com a Guarda Municipal, situações como essa reforçam o papel da corporação como elo entre a população e os órgãos especializados, especialmente em ocorrências que envolvem fauna urbana. “Mesmo sem recursos específicos para esse tipo de resgate, conseguimos acionar o setor responsável e garantir o atendimento adequado”, informou a equipe.

A GCM reforça que o número 153 está à disposição da população para situações de emergência e apoio a serviços públicos integrados, inclusive na proteção de animais silvestres em áreas urbanas