Guilherme Carlini acompanha demandas da população e alerta sobre descarte irregular de lixo

Vereador afirma que monitora a execução de solicitações encaminhadas pelos munícipes e reforça a importância da colaboração da população

O vereador Guilherme Carlini divulgou um vídeo no qual apresenta o trabalho de acompanhamento das solicitações encaminhadas por moradores de Artur Nogueira à administração municipal.

Segundo o parlamentar, a fiscalização busca verificar se os pedidos apresentados pela população estão sendo atendidos e se os serviços públicos estão sendo executados de forma adequada.

Durante o vídeo, Carlini chamou a atenção para o descarte irregular de lixo em no município. O vereador alertou que a prática prejudica a limpeza urbana, pode causar impactos ao meio ambiente e compromete o andamento dos serviços realizados pelo poder público.

O parlamentar também destacou que a conservação dos espaços públicos depende da atuação da administração municipal e da colaboração dos moradores. A orientação é para que resíduos e materiais sejam descartados corretamente, respeitando os locais e os procedimentos disponibilizados pelo município.

Carlini afirmou que continuará acompanhando as demandas da população e fiscalizando a execução dos serviços solicitados, mantendo o diálogo com os moradores e com os setores responsáveis da administração municipal.

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