Handebol de joga em Indaiatuba pela Liga do Interior

Equipes entram em quadra no sábado em busca de vitória para avançar na competição

As equipes de handebol da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo entram em quadra neste sábado, dia 11, pela Liga de Handebol do Interior, em jogos realizados fora de casa, na cidade de Indaiatuba.

A rodada acontece no Complexo Esportivo Cecap e contará com três partidas envolvendo as categorias do município. O primeiro confronto será às 8h30, com a equipe cadete sub-16. Em seguida, às 10h, o time masculino sub-16 volta à quadra para mais um duelo.

Encerrando a participação, a equipe masculina sub-21 joga às 11h30, fechando a rodada da competição.

De acordo com a organização, uma vitória nos confrontos pode garantir ao time de Amparo uma posição favorável na tabela e aproximar a equipe da classificação para a próxima fase do campeonato.

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