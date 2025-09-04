Helicóptero Águia apoia captura de procurado pela Justiça em Cosmópolis

Ação da PM contou com cerco terrestre e aéreo após tentativa de fuga do suspeito

Na tarde desta quinta-feira (4), a Polícia Militar de Cosmópolis, com apoio do Helicóptero Águia, capturou um homem de 30 anos, identificado como L.L.B.N., procurado pela Justiça. A ocorrência foi registrada por volta das 12h15, na Rua João Aranha.

Segundo informações da corporação, o suspeito tentou fugir pelos telhados ao perceber a chegada das equipes policiais. Diante da situação, o COPOM solicitou o apoio aéreo do Águia para intensificar as buscas.

Com cerco montado entre viaturas da 3ª Companhia, equipes de ROCAM e Força Tática em serviço, o indivíduo foi localizado e, ao tentar escapar por um córrego, acabou sendo detido.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, após consulta criminal, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto. O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Cosmópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela Equipe Delta do Comando Força Patrulha, composta pelo 1º Tenente PM Aiany, Cabo PM Danilo e Cabo PM Berlanda, com o apoio de viaturas da 3ª Cia, 1º Pelotão de ROCAM, além da equipe DEJEM FT.